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        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'daki Hz. Ali Camisi yeniden inşa edilecek | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da depremlerde ağır hasar alan Hz. Ali Camisi yeniden inşa edilecek

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'daki Hz. Ali Cami ve Kur'an Kursu'nun yeniden inşası için temel atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:53 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:53
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        Adıyaman'daki Hz. Ali Camisi yeniden inşa edilecek
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'daki Hz. Ali Cami ve Kur'an Kursu'nun yeniden inşası için temel atıldı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği (TDV) yapılacak olan caminin temeli yapılan dualarla atıldı.

        İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu törende yaptığı konuşmada deprem sonrası kent genelinde yapılan ve inşası biten 24 camii olduğunu, söyledi.

        Temel atma törenine İl Müftü Yardımcıları, Mehmet Fehmi Sevil ve Hilmi Benli ile Şube Müdürü Ramazan Karataş katıldı.

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