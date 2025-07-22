Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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