Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerinde Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:57 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve çevre illerinde Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Gaziantep Abdulkadir Konukoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, program düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, yaptığı açıklamada, sigara bırakma hizmetlerinin il genelinde yaygınlaştırıldığını belirterek, kentte daha önce 3 olan sigara bırakma polikliniği sayısının, ilçeler ve hastaneleri kapsayacak şekilde 18'e çıkardıklarını dile getirdi.

        Sunulan hizmetlerin ve sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçların tamamen ücretsiz olduğunu ifade eden Şahin, ayrıca uzaktan ve görüntülü muayene yoluyla sigara bırakma hizmetlerinin de aktif olarak sunulduğunu ifade etti.

        Şahin, yaklaşan ramazan ayının da önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, "Oruçla birlikte değişen günlük alışkanlıklar sigarayı bırakmayı kolaylaştırabilir. Tüm vatandaşlarımızı bu süreçte sigarayı bırakmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da sağlık ekipleri, "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla vatandaşlara tütünsüz yaşam çağrısında bulundu.

        Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ekibi, gün dolayısıyla kent meydanında sigara bağımlılarını Sigara Bırakma Polikliniği'ne davet etti.

        Poliklinikte uygulanan modern ve bilimsel yöntemleri vatandaşlarla paylaşan ekipler, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere umut olunduğunu kaydetti.

        - Malatya

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Yavuz Korkmaz, yaptığı açıklamada, tütün ve türevlerinin kullanımının en önemli ölüm nedenlerinin başında geldiğini belirtti.

        Sigaranın birçok hastalığı beraberinde getirdiğini dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Görüntülü poliklinik hizmeti sayesinde hastalarımızla bilgisayar veya telefon ekranı üzerinden yüz yüze görüşür gibi iletişim kuruyoruz. Görüşmede bağımlılık düzeyini ölçüyor, sigarayı tetikleyen faktörleri belirliyoruz. Kişinin genel sağlık durumunu değerlendirerek en uygun tedavi planını oluşturuyoruz. Gerekli durumlarda hastamızı doğrudan polikliniğe davet ediyoruz."

        - Adıyaman

        Yeşilay Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde toplandı.

        Yeşil yelekleriyle toplanan kalabalık, Valilik bahçesine kadar yürüdü.

        Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç, gazetecilere sigaranın zararlarını anlattı.

        İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu ise sigara, tütün ve diğer zararlı maddelerin insan hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

        - Kilis

        Kilis'te de sağlık ekipleri, "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla vatandaşlara tütünsüz yaşam çağrısında bulundu.

        Sağlıklı Hayat Merkezi ekibi, gün dolayısıyla kent meydanında sigara bağımlılarını Sigara Bırakma Polikliniği'ne davet etti.

        Poliklinikte uygulanan modern ve bilimsel yöntemleri vatandaşlarla paylaşan ekipler, vatandaşlara sigaranın zararlarını anlattı.

        İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, gazetecilere yaptığı açıklamada, sigarasız bir toplum için çaba sarfettiklerini söyledi.

        Söylemez, kentin farklı noktalarında stantlar kurarak vatandaşları sigaranın zararları ile ilgili bilgilendirdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da kısa devre sonucu hareket eden park halindeki otomobil dükkana...
        Adıyaman'da kısa devre sonucu hareket eden park halindeki otomobil dükkana...
        Şanlıurfa'da yatalak 3 kardeş tedavi sonrası yürümeye başladı
        Şanlıurfa'da yatalak 3 kardeş tedavi sonrası yürümeye başladı
        Adıyaman'da sis nedeniyle uçak seferi iptal edildi
        Adıyaman'da sis nedeniyle uçak seferi iptal edildi
        Adıyaman Belediyesi personeline "Bütçe içi işletme" eğitimi
        Adıyaman Belediyesi personeline "Bütçe içi işletme" eğitimi
        Tahsin Çatan 5. kez güven tazeledi
        Tahsin Çatan 5. kez güven tazeledi
        Adıyaman'da sis etkili oldu
        Adıyaman'da sis etkili oldu