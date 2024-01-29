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        Haberler Yaşam Adıyaman İlçeleri: Adıyaman İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

        Adıyaman ilçeleri: Adıyaman ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç?

        Doğusunda Diyarbakır, kuzeyinde Malatya, batısında Kahramanmaraş, güneyinde Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile çevrili olan Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Orta Fırat Bölümü'nde yer alan bir ildir. Adıyaman ilçeleri: Adıyaman ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:02
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        Adıyaman İlçeleri
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        Yapılan arkeolojik kazılar, bölgede tarih öncesi dönemlerden beri insan yerleşimlerinin var olduğunu göstermiştir. Palanlı köyündeki Palanlı mağarasının, MÖ 40 bin yıllarında kullanıldığı tahmin edilmektedir. Adıyaman ilçeleri nelerdir? Adıyaman’ın ilçeleri tam listesi nedir? Adıyaman merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Adıyaman ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

        Adıyaman İlçeleri

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Adıyaman kentinde Neolotik ve Kalkilitik çağlara ait izlere rastlanılmaktadır. Adıyaman ve çevresinde görülen ilk devlet örgütlenmesi ise Hititler tarafından kurulmuştur. Hititlerden Kommagene Krallığı'na, Selçuklulardan Osmanlılara kadar uzanan tarihi bir serüvene tanıklık eden kenti, binlerce yıllık tarihiyle merak uyandırmaktadır. Sahip olduğu kalıntıların ön önemlisi 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı üzerindedir. Geç Helenistik Dönem'den kalma tapınaksal mezar, yeryüzünün en değerli kültür varlıklarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Anıt ve çevresi 1987 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Kültür Mirası listesine alınmış; 1988 yılında ise milli park ilan edilmiştir. Adıyaman iline bağlı toplam 9 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır:

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        • Adıyaman (İl merkezi)
        • Besni
        • Çelikhan
        • Gerger
        • Gölbaşı
        • Kâhta
        • Samsat
        • Sincik
        • Tut

        Adıyaman'ın İlçeleri

        Adıyaman, hem sahip olduğu bitki çeşitliliği hem de tarihi kalıntılarının zenginliğiyle adından söz ettiren bir şehirdir. Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan camiler tarihsel dokunun izlerini günümüze taşımayı başarmıştır. Bunun yanı sıra günümüzde hala kullanılan Mor Petrus Kilesesi gibi diğer dinlere ait kutsal mekânlarda yer almaktadır. Adıyaman Müzesi de 30 binin üzerindeki tarihi eserlerin sergilendiği önemli bir müze olarak karşımıza çıkmaktadır. Adıyaman yöresine özgü eşyalar ise Oturakçı Pazarı'nda satışa sunulmaktadır. Kahta ilçesinde konumlanan ve Kommagenen Krallığı'na ait Yeni Kale, Gerger ilçesinde yer alan Gerger Kalesi, mimari detaylarıyla ziyaretçilerini büyülemektedir. Ayrıca Adıyaman, dünyanın sekizinci harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı’na ve ülkemizin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'na da ev sahipliği yapmaktadır.

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        Adıyaman isminin kökeni hakkında çeşitli rivayetler yer almaktadır. Adıyaman’a Bizanslılar döneminde “Perres" (Yunanca) veya "Pordonnium” (Latince) denilmekteydi. Süryaniler ise ilk dönemlerde Adıyaman’ı “Klevdiye” olarak isimlendirmekteydi. Daha sonra “Hısn-ı Mansur” olarak adlandırılan kent, Osmanlılara kadar “Hısn-ı Mansur” olarak yani “Mansur’un Kalesi” olarak kalmıştır. Zamanla bu isim “Hüsnü Mansur” olarak değişmiştir.

        Bir diğer rivayet göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplıdır. Bu meyve ağaçlarıyla kaplı olmasından ötürü şehre VADİ-İ LEMAN (Güzel vadi) ismi verilmiş ve zamanla söylenişi değişerek Adıyaman şekline dönüşmüştür. Adıyaman ilimizin 9 ilçesi bulunmaktadır. İşte, Adıyaman’ın ilçeleri: Adıyaman (İl merkezi), Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kâhta, Samsat, Sincik ve Tut.

        Adıyaman Merkez İlçeleri

        Adıyaman ilimizin güncel nüfusu 635.169 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun %76,77'si şehirlerde yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Adıyaman Merkez, en az olduğu ilçe ise Samsat ilçesidir. Şehrin merkez ilçesi Adıyaman Merkez olarak geçmektedir.

        Adıyaman İlçeler Haritası

        Adıyaman’ın ilçeleri hakkında detaylı bilgiye harita yardımıyla ulaşım sağlayabilirsiniz. İlçelerin konumları ve büyüklükleri harita üzerinde gösterilmektedir. İşte, Adıyaman ilçelerinin konumu harita üzerinde şu şekildedir:

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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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