Adli tatilin ne zaman biteceğine ilişkin tarih araştırmaları başladı. Bilindiği üzere Danıştaylar ve Yargıtaylar her yıl temmuz ayında adli tatil dönemine giriyor. Bu yıl 20 Temmuz’da başlayan tatil döneminin sona ereceği tarih için Ağustos ayı işaret edilmişti. Mahkemelerde işi olan vatandaşlar tam tarihi öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?