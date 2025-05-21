Adli tatil tarihi: Adli Tatil ne zaman başlıyor?
Adli tatil tarihi gündeme geldi. Bilindiği gibi, Adli tatil; yargı sisteminde görev yapan hâkim, savcı ve mahkeme personeline dinlenme imkânı sunan resmi bir tatil dönemidir. Bu süreçte mahkemelerdeki iş yükü büyük ölçüde azalır ve yalnızca belirli türdeki davalar görüşülür. Vatandaşlar ise her sene olduğu gibi bu sene de adli tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2025 yılında adli tatil hangi tarihler arasında uygulanacak? İşte detaylar...
Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen adli tatil, yargı faaliyetlerinde belirli bir süreliğine ara anlamına geliyor. Bu süre, hukukçular için hem dinlenme hem de çalışma takvimini yeniden düzenleme fırsatı sunuyor. Fakat bu durum bazı davaların sürecini etkileyebiliyor. Peki, 2025 yılı adli tatili ne zaman başlıyor ve hangi davalar bu süreçte görülmeye devam ediyor? İşte ayrıntılar...
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.
ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR
Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.