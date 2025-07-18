Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Adli tatil tarihleri 2025: Adli tatil ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitecek?

        Adli tatil tarihleri: Adli tatil ne zaman başlıyor?

        Temmuz ayının gelişiyle birlikte, adli tatilin başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi adli tatil süresince nüfus kayıtları, iş sözleşmesi, velayet ve vesayet gibi birçok dava nöbetçi mahkemelerce görülmeye devam ediyor. Peki, "Adli tatil ne zaman başlıyor?" İşte 2025 adli tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 00:27 Güncelleme: 18.07.2025 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adli tatil için geri sayım başladı. Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Dava süreci devam edenler, adli tatilin başlayacağı tarihi gündemine aldı. Adli tatil, bilindiği gibi her yıl aynı tarihler arasında yapılmaktadır. Peki, "Adli tatil ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitecek?" İşte adli tatilin başlayacağı tarih...

        2

        ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

        Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

        6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

        3

        ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR NELERDİR?

        Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Suriye'nin Süveyda ili ve çevresini vurdu
        İsrail, Suriye'nin Süveyda ili ve çevresini vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD, PKK'nın silah bırakmasını "memnuniyetle" karşıladı
        ABD, PKK'nın silah bırakmasını "memnuniyetle" karşıladı
        Fenerbahçe, Szymanski'yle güldü!
        Fenerbahçe, Szymanski'yle güldü!
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!