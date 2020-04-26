Yaşamın normale döneceğinin en somut göstergesi futbolun başlayacak olması sanırız. Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda haziran ayının ortasında maçları oynatmayı düşündüğünü açıkladı. Bu karar sonrası kolları sıvayan yöneticiler en geç mayıs ayının son haftası antrenmanları başlatmak istiyorlar.

Takımlarda çok sayıda yabancı futbolcu olması ciddi bir sorun elbette. Oyuncularını ülkeye getirmek için çaba gösteren kulüplerin acele etmelerinin en önemli nedeni yurtdışından geleceklerin14 gün karantinaya kalacak olması.

Tam kadro çalışabilmek için şimdiden çalışmalar başladı. Federasyon, haziran ayını öngörse de nihai karar Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek.

UEFA'nın ağustos ayına kadar liglerin tamamlanmasını istemesinin yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinin haziran ayını işaret etmesi bizim için de aynı yönde adım atılması anlamına geliyor. Koronavirüs salgınının yatay düzeyde seyredeceği varsayılarak maç programının yapıldığı bir gerçek. Dileriz böyle olur. Mayıs ayının sonuna doğru bu konuda daha gerçekçi bir karar alınacağı ortada.

Her kötülükten bir iyilik doğarmış. Korona sonrası kulüplerin yepyeni bir mali tablo ile karşı karşıya oldukları gerçek. Seyirci gelirleri en azından kalan maçlar için söz konusu değil. Yeni sponsor bulmak ise neredeyse imkansız gibi. Tek gelir yayın bedeli. Bu para neye yetecek? Zaten borç batağına saplanmış haldeler. Banka kredileri ile işi yürütmeye çalışıyorlar. Bunca transfer haberleri yayılıyor. Bir kulüp yöneticisi çıkıp bunun imkansız olduğunu söylemiyor. Şaşırmamak elde değil.

'ALTYAPIDAN OYUNCU SEÇENE DESTEK VERİLSİN'

Futbolumuza altyapı kavramını kazandıran Beşiktaş'ta özkaynak düzenini kuran iki isim vardı; Adnan Dinçer ve Serpil Hamdi Tüzün. Genç oyuncuları 'A' takımda oynatarak bir devrim yapmışlardı. O gün de gençlere karşı olanlar vardı. 'Ne gerek var altyapıya parayı bastırıp istediğimi alırım' diyen yöneticiler zaman içerisinde hiç değişmedi.

Ancak bugün gelinen noktada işler çok değişti. Kulüplerin bir çoğu parasızlıktan kapıya kilit vuracak hale geldi. Beşiktaş ve daha sonra bir çok takımı çalıştıran, milli takımda da görev yapan Adnan Dinçer'le futbolun geleceğini konuştuk. Uzun yıllar birlikte çalıştığım Adnan Dinçer, futbolumuzun kurtuluşu için çok önemli fırsat doğduğunu söyledi.



Dinçer'in söyledikleri özetle şöyle:

"Koronayı fırsata çevirmek mümkün. Ülkemizde yeterince iyi oyuncu var. Yeter ki bu çocuklara fırsat verilsin. Belki bir sezon kalite sorunu yaşanabilir. Ancak gelecekte çok parlak oyuncuların kazanılmasına neden olur. Dışarıdan alınan bir oyuncu maliyetine onlarca oyuncu eğitmek mümkün. Futbol Federasyonu kulüpleri bu konuda zorlasın, hatta teşvik etsin ve kadrosunda altyapıdan oyuncu bulundurana para desteği sağlasın, altyapı hocalarına belli bir kıstas getirilsin."

Adnan Dinçer'in önerilerine katılmamak elde değil. Bu girişimi bu gün yapmazsak bir daha böyle bir fırsat yakalayamayız.

Konuyu gündeme getirmek için futbolun geleceğini düşünen herkesin kafa yorması gerekiyor.