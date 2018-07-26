Adnan Oktar'ın villasında kaçak kısımlar tespit edildi

Habertürk muhabiri Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB yetkilileri, Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villası ile ilgili henüz encümenden alınmış bir yıkım kararı olmadığını belirterek özetle şunları söyledi:

"Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri, söz konusu villanın bulunduğu yerde inceleme yaptı. Hava görüntülerinden, bölgenin ağaçlıklı olması nedeniyle fark edilmeyen kaçak yapılaşma tespitleri yapıldı. Bu kaçak yapılar, genellikle ağaçlar altına gizlenecek şekilde yapılmış. Bir iki katı geçmeyen yapılar. Konuyla ilgili olarak incelemeler devam ediyor. Savcılıkla koordineli bir çalışma yürütülüyor. Belediye Encümeni'nin almış olduğu henüz bir yıkım kararı yok. Savcılıktan gelecek cevap bekleniyor. Savcılık 'Bizim işimiz bitti, gerekli incelemeyi tamamladık' demeden yıkım yapılması söz konusu değil."







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