Tüm zamanların en büyük diktatörlerinden biri olan Adolf Hitler, geçmişten günümüze bıyığı ile de tanınıyor. Hatta bıyık stili, onun simgesi haline gelmiş bir özelliği. Peki, Hitler'in bu bıyığı tercih etmesindeki sebep nedir?

Hikâye, 2014 yapımlı The World Wars dizinde anlatılıyor. History Channel'ın üç bölümlük mini dizisi, 20. yüzyılı tanımlayan çatışmalara yeni bir ışık tutuyor. Buna göre; Hitler henüz genç bir askerken oldukça gür ve uçları kıvrık bir bıyığa sahipti.

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Ancak cephede savaşırken gaz maskesi takması gerekiyordu ve bıyıkları gaz maskesinin ağzına tam olarak oturmasını engelliyordu. Hitler'e bıyığı kesilmesi emredilmedi ancak Hitler kesmenin daha iyi olduğunu düşündü.

1918'de çatışma sona erdikten sonra, Hitler 1930'ların başında Almanya'da iktidara gelirken bıyığını kesmeye devam etti ve kısa sürede en belirgin özelliklerinden biri haline geldi.