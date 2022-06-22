Adrenalin tutkunları gün ayıyor 0:00 / 0:00

AA

Dünyaca ünlü Karanlık Kanyon'a sahip Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, maceraseverlerin adrenalin dolu anlar yaşayacağı Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'ne hazırlanıyor.

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca organize edilen, kaymakamlık ile belediyenin destekleriyle bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek şenlik, 1 Temmuz'da başlayacak ve 4 gün sürecek.

Festivalde Eğin Gaban bölgesinde "Demir Yol" adı verilen 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkuru tırmanılacak ve 600 metre yüksekliğe kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma çıkan adrenalin tutkunları buradan 2 bin 200 rakımdan yarasa atlayışı (wingsuit) yapacak.

Macera tutkunları festival kapsamında Karasu Nehri üzerinde bulunan her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçların bulunduğu Karanlık Kanyon'da gerilen yaklaşık 550 metre yüksekliğinde ve 700 metre uzunluğundaki özel çelik halat üzerinden yüksekten atlama (base jump) yapacak.

KANO, RAFTİNG, BİSİKLET YARIŞLARI YAPILACAK

Fransa, Avusturya ve Almanya'dan da sporcuların katılacağı adrenalin dolu festival kapsamında ayrıca kano, rafting, bisiklet yarışları ile Ultra İpekyolu Maratonu ve cirit gösterileri düzenlenecek.

Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 yıldır istenilen düzeyde yapılamayan festivalin bu seneki ayağının renkli geçeceğini söyledi.

Festivalde sporla sanatın, doğayla kültürün buluştuğunu ifade eden Yeşilbaş, "Genelde bu festivalde Avrupa kökenli sporcularımız oluyor. Salgın öncesi nasılsa, yine bundan sonra aynı şekilde devam edecek. Kemaliye zaten uluslararası alanda bilinen bir şehir. Maceraseverlerin ve ekstrem sporu sevenlerin tercih ettiği bir yer. Hem onlar sporlarını yapacaklar hem de izleyiciler bunları izleyerek seyir zevkine varacaklar. Türkiye ve dünyanın tehlikeli yolları arasında gösterilen Taş Yol üzerinde de etkinlikler olacak. Bu sene festivalde ilk niteliği taşıyan Ultra İpekyolu Maratonu'nu da yapacağız." diye konuştu.

"TÜM KONAKLAMA YERLERİNİN REZERVASYONLARI DOLDU"

Kemaliye Belediye Başkan Vekili Ethem Kılıç da festivalin Erzincan ve Kemaliye için bir prestij olduğunu söyledi.

Festivalin Birleşmiş Milletler tarafından gençlik alanında ödüllendirilmiş bir etkinlik olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sadece Kemaliye'de bulunan Via Ferrata parkurundaki tırmanışlar, wingsuit, base jump gibi atlayışlar da yapılacak. Çok özel olarak ilk kez yapılacak olan ve 3 etaptan oluşan ultra maratonu da Kemaliye'deki etkinliklerimize kazandırmış olacağız. Önümüzdeki yıllarda da ultra maratonu için çok ciddi hedeflerimiz var. Bu maratonu uluslararası boyuta taşımayı düşünüyoruz. Meksika'dan tutun İran'a kadar bütün ülkelerden sporcuları ağırlıyoruz. Etkinlik öncesi bütün otel, pansiyon ve kamp alanlarının hepsinin rezervasyonları doldu. Artık bazı misafirleri çevredeki illere yönlendirmeye başladık."

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