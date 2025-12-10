Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Adrenalinle doğanın buluşma noktası: Senoz Vadisi - Diğer Haberleri

        Adrenalinle doğanın buluşma noktası: Senoz Vadisi

        Rize'nin Çayeli ilçesinde yer alan Senoz Vadisi, bu yıl ilk kez Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 14:03 Güncelleme: 10.12.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adrenalinle doğanın buluşma noktası: Senoz Vadisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Organizasyon sonrasında çekilen belgesel ise vadinin büyüleyici atmosferi ve yarışın yüksek temposunu bir araya getirerek dikkat çekici görüntülere imza attı. Adrenalin dolu anların, Senoz Vadisi’nin doğal güzellikleri ve kültürel dokusuyla harmanlandığı belgesel; bölgenin spor turizmi potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 yılında başlattığı “Spor Turizminde Marka Şehir Rize” vizyonunun önemli bir adımı olan organizasyon, 8–9 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun “Spor Turizminin Geleceğidir” sloganıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 100 sporcunun katıldığı yarış, hem sporsever hem doğaseverlerin yoğun ilgisini çekti.

        REKLAM

        Ancak bu yıl Senoz Vadisi’ni diğer etaplardan ayıran en önemli fark belgesel çalışması oldu. Yarışın tüm etaplarında çekilen aksiyon görüntüleri, vadinin kültürel mirası, yerel yaşamı ve doğal zenginlikleri ile bir araya getirildi. Böylece bölge, yalnızca sporcuların mücadele ettiği bir parkur olarak değil, aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen bir turizm destinasyonu olarak ekranlara yansıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bıçakları çekip evleri ateşe verdiler! Kanlı komşu kavgası!
        Bıçakları çekip evleri ateşe verdiler! Kanlı komşu kavgası!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        Otel muhasebecisine otomobilinde tek kurşunla kanlı infaz!
        Otel muhasebecisine otomobilinde tek kurşunla kanlı infaz!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mide küçültme ameliyatı sonrası ölüme ilişkin 2 doktora dava
        Mide küçültme ameliyatı sonrası ölüme ilişkin 2 doktora dava
        Terörsüz Türkiye mesajı
        Terörsüz Türkiye mesajı
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Sezin'in ölümünde kusurlu sayılan sürücü için karar!
        Sezin'in ölümünde kusurlu sayılan sürücü için karar!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar!
        1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!