Adrenalinle doğanın buluşma noktası: Senoz Vadisi

Organizasyon sonrasında çekilen belgesel ise vadinin büyüleyici atmosferi ve yarışın yüksek temposunu bir araya getirerek dikkat çekici görüntülere imza attı. Adrenalin dolu anların, Senoz Vadisi’nin doğal güzellikleri ve kültürel dokusuyla harmanlandığı belgesel; bölgenin spor turizmi potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 yılında başlattığı “Spor Turizminde Marka Şehir Rize” vizyonunun önemli bir adımı olan organizasyon, 8–9 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun “Spor Turizminin Geleceğidir” sloganıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 100 sporcunun katıldığı yarış, hem sporsever hem doğaseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Ancak bu yıl Senoz Vadisi’ni diğer etaplardan ayıran en önemli fark belgesel çalışması oldu. Yarışın tüm etaplarında çekilen aksiyon görüntüleri, vadinin kültürel mirası, yerel yaşamı ve doğal zenginlikleri ile bir araya getirildi. Böylece bölge, yalnızca sporcuların mücadele ettiği bir parkur olarak değil, aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen bir turizm destinasyonu olarak ekranlara yansıyor.