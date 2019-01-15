Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Seçim öncesi adres değişikliği yapmayı planlıyorsanız ikametgah değiştirmek için de acele etmelisiniz. Seçmen listeleri açıklanmadan önce ikametgahınızı değiştirirseniz mağdur olmaz, güncel ikametgahınıza uygun bir adreste oy kullanabilirsiniz.

Ayrıca yeni taşındığınız konutta (il, ilçe fark etmeksizin) ikametgah bildirme süreniz vardır. Bu süre yasa ile belirlenmiştir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50 ve 51 inci maddeleri uyarınca, yerleşim yeri adres değişiklikleri yirmi iş günü içinde Nüfus Müdürlüklerine bildirilir.

İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NEREDEN YAPILIR?

İkmatgah değiştirmek için bağlı olduğunuz Nüfus Müdürlüğüne başvurmalısınız. Adres değişikliği yapılırken beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge istenmez. Ancak adres bildirimi yaptıktan sonra sizinle beraber yaşayanlar varsa onlarla da başvuruya gitmeniz gerekiyor. Yani boş bir adres için ikametgah bildirimi yapmak için tek başınıza gidebilirsiniz. Ancak sizden önce aynı adrese ikametgah başvurusunda bulunan varsa (eşiniz, anneniz vs.) onunla beraber Nüfus Müdürlüğüne başvurmalısınz.

Beyan edilen adres dolu ise adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası gibi belgeler istenir.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

E Devlet'te giriş yaptıktan sonra E-Hizmetler bölümünden Nüfus Genel Müdürlüğünün alt sekmelerinden Adres Değişikliği Bildirimi, ikametgah değişikliği için kullanılabilir. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak nedeniyle bu hizmetten faydalanabilmeniz için kimlik doğrulaması yapmalısınız. Bu da mobil imza ya da elektronik imza ile oluyor. E Devlet genellikle ikamet belgesi almak için kullanılıyor.

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