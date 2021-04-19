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Adrese teslim e-Devlet şifresi başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar

65 yaş üzeri vatandaşların e-Devlet erişimini kolaylaştıracak ve şifre almak için PTT'ye gitme sorununu ortadan kaldıracak "Adrese teslim e-Devlet şifresi" dönemi başlıyor. Peki, adrese teslim e-Devlet şifresi başvuruları nasıl yapılır? İşte tanıtım videosu...

Adrese teslim e-Devlet şifresi başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşların "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinden nasıl yararlanacaklarına yönelik video hazırladıklarını bildirdi.

Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili büyüklerimiz, 'Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmetini daha detaylı anlatır mısınız, nasıl kullanacağız?' diye sordular. Biz de onlar için detaylı bir kullanım videosu hazırladık." ifadelerini kullandı.

Koç'un paylaştığı videoda, 65 yaş üstü vatandaşların, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetten nasıl yararlanacakları detaylı şekilde anlatılıyor.

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