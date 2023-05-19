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Merdivenlerde aşka geldiler

Eylül 2022'de Andre Lemmers ile oğlu Cyan'ın kucağına alan Adriana Lima, sevgilisiyle birlikte bu yıl 76'ncısı düzenelenen Cannes Film Festivali'ne sevgilisiyle katıldı. Bir ara romantik anlar yaşayan Lima ile Lemmers, merdivenlerde birbirlerini öpücüklere boğdu

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  • Adriana Lima ile Andre Lemmers, merdivenlerde aşka geldi - Magazin haberleri

    Brezilyalı model Adriana Lima, 2021'de yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmış, 2022'nin eylül ayında da oğlu Cyan Lima Lemmers'ı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Lemmers ile mutlu birlikteliği süren ünlü model, bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde sevgilisiyle birlikte boy gösterdi. 
  • Adriana Lima ile Andre Lemmers, merdivenlerde aşka geldi - Magazin haberleri

    CANNES'TA AŞKA GELDİ

    Cannes Film Festivali için siyah ve sarı renklerinin hakim olduğu bir elbise giymeyi tercih eden Adriana Lima, bir ara aşka geldi. 
  • Adriana Lima ile Andre Lemmers, merdivenlerde aşka geldi - Magazin haberleri

    Üç çocuk annesi Adriana Lima, etkinlikte sevgilisi Andre Lemmers ile merdivenlerde birbirlerini öpücüklere boğdu. 
  • Adriana Lima ile Andre Lemmers, merdivenlerde aşka geldi - Magazin haberleri

    Adriana Lima ile Andre Lemmers'ın aşk dolu o anları objektiflere böyle yansıdı. 
  • Adriana Lima ile Andre Lemmers, merdivenlerde aşka geldi - Magazin haberleri

    HAMİLEYKEN KARIN KASLARI OLAY OLMUŞTU

    Adriana Lima, nisan 2022'de hamilelik sürecindeyken karın kısmı açık olan kıyafetle adından söz ettirmişti. Lima'nın görüntüsündeki dikkat çeken bir başka ayrıntı ise hamileliğine rağmen kaybetmediği karın kasları olmuştu. Adriana Lima'nın, hamilelik sürecinde bile karın kaslarının bozulmadığı görülmüştü.
  • Adriana Lima ile Andre Lemmers, merdivenlerde aşka geldi - Magazin haberleri

    OĞLUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

    Ayrıca FIFA Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte Katar'da bulunan Lima, oğlunun yüzünü ilk kez göstermişti.

    Adriana Lima, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Oğlum... Annen, gülüşünde babanla birlikte tanık olduğun ilk futbol turnuvasının verdiği mutluluğu görüyor. Yakında ablalarınla buluşup tekrar mutlu ve büyük bir aile olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
  • Adriana Lima ile Andre Lemmers, merdivenlerde aşka geldi - Magazin haberleri

    HAMİLE OLDUĞUNU BÖYLE DUYURMUŞTU

    Adriana Lima, hamile olduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı. Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.
  • Adriana Lima ile Andre Lemmers, merdivenlerde aşka geldi - Magazin haberleri

    İKİ KIZI DAHA VAR

    Adriana Lima, 2009'da Marko Jaric ile dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evlilikleri çok uzun sürmemişti. O dönemlerde Jaric'in Lima'yı aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı. Ünlü modelin, Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunuyor.
  • Adriana Lima ile Andre Lemmers, merdivenlerde aşka geldi - Magazin haberleri

    TÜRK ÜNLÜ İSİMLERLE AŞK YAŞAMIŞTI

    Öte yandan Adriana Lima, Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre konuşulmuştu.

    Fotoğraflar: Instagram, Avalon

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