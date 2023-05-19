Merdivenlerde aşka geldiler

İKİ KIZI DAHA VAR

Adriana Lima, 2009'da Marko Jaric ile dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evlilikleri çok uzun sürmemişti. O dönemlerde Jaric'in Lima'yı aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı. Ünlü modelin, Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunuyor.