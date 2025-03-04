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        Haberler Dünyadan Adrien Brody Oscar'daki konuşma süresiyle rekor kırdı - magazin haberleri

        Adrien Brody Oscar'daki konuşma süresiyle rekor kırdı

        Adrien Brody, 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildiği 97. Oscar Ödülleri'nde teşekkür konuşmasının süresiyle Oscar tarihine geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 10:09 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:17
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        Oscar tarihine geçti
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        Adrien Brody, 'The Brutalist' filmindeki performansıyla 2025 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi. Önceki gece Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende, 22 yıl sonra Oscar heykelciğini bir kez daha kucaklayan Brody, yaptığı konuşmayla Oscar tarihine geçti.

        51 yaşındaki oyuncu, ödül konuşmasıyla Oscar tarihinin en uzun konuşmasına imza atmış oldu. Brody'nin konuşması tam 5 dakika, 40 saniye sürdü.

        Rekor daha önce Greer Garson'un elindeydi. Garson, 1943'te 'Mrs. Miniver' filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildiğinde 5 dakika 30 saniye konuşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

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        Adrien Brody, önceki Oscar ödülüyle de tarihe geçmişti. 2003'te henüz 29 yaşındayken 'The Pianist' ile Oscar'a lâyık görülen Brody, 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan en genç kişi olma rekorunu elinde bulunduruyordu.

        Önceki gece ikinci Oscar'ını kabul ederken Adrien Brody; "Oyunculuk çok kırılgan bir meslek. Kariyerinizde nerede olursanız olun, ne başardıysanız başarmış olun, hepsi kaybolabilir. Bence bu geceyi en özel kılan şey bunun farkındalığı. Ve sevdiğim işi yapmaya devam ettiğim için duyduğum minnettarlık" dedi.

        SEVGİLİSİNE SAKIZINI FIRLATTI

        Ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada ağzında sakızının kaldığını fark eden oyuncu, sakızı çıkarıp sevgilisi Georgina Chapman'a fırlattı. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

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        #Oscar ödülleri
        #oscar konuşması
        #en iyi erkek oyuncu
        #The Brutalist
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