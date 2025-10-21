Adriyatik Denizi nerede? Adriyatik Denizi hangi şehirde, ülkede?
Avrupa kıtasında yer alan Adriyatik Denizi, hemen hemen herkesin hayatında en az bir kez duyduğu bir yerdir. Akdeniz'in kuzeydoğu uzantısı olarak bilinen bu deniz, tarih ve konum açısından oldukça önemlidir. Balkan Yarımadası ve İtalya arasında yer alan bu denizin turkuaz mavisi suları da beğeni sebebidir. Peki Adriyatik Denizi nerede?
Göz alıcı suları, kıyı şehirleri ve turizm potansiyeliyle dikkat çeken Adriyatik Denizi hakkındaki bilgileri merak eden birçok kişi vardır. Hırvatistan, İtalya, Slovenya, Karadağ, Arnavutluk ve Bosna-Hersek gibi ülkelerin kıyılarını birbirine bağlama işlevi vardır. Peki Adriyatik Denizi hangi şehirde yer alıyor? Özellikleri neler? Yazının devamında merak ettiğiniz tüm detayları bulabilirsiniz…
ADRİYATİK DENİZİ NEREDE?
Adriyatik Denizi nerede? Güney Avrupa’da yer alan bu denizin öne çıkan birçok özelliği vardır. Batısında İtalya yer alan Adriyatik Denizi’nin doğusunda Balkan Yarımadası’nda bulunması da dikkat çekicidir. Denizde kuzey ucunda yer alan Venedik Körfezi’ne yakın olan bu deniz, Otranto Boğazı üzerinden İyon Denizi’ne akar. Yani bulunduğu boğaz, Adriyatik ile İyon Denizi’ni birbirine bağlayan önemli bir geçittir.
Adriyatik Denizi, dünya üzerinde birçok kişinin merak ettiği ve görmek istediği bir denizdir. Deniz yaklaşık 800 kilometre uzunluğa ve 200 kilometre genişliğe sahiptir. Ortalama derinliği 240 metre civarındadır. Adriyatik’in en derin noktasının ise yaklaşık olarak 1.200 metre ölçüldüğü bilgisi vardır.
ADRİYATİK DENİZİ HANGİ ŞEHİRDE?
Adriyatik Denizi hangi şehirde bulunuyor? Belirli bir şehirde değil, birden fazla şehre kıyısı olan bir denizdir. Ayrıca kıyı şeridini de kapsar. Kıyısında bulunan önemli şehirler ise şöyledir;
ADRİYATİK DENİZİ HANGİ ÜLKEDE?
Adriyatik Denizi hangi ülkede yer alıyor? Tek bir ülkenin sınırlarında değil, altı farklı ülkenin kıyılarını çevreleyen bir denizdir. İşte Adriyatik Denizi’nin bulunduğu ülkeler listesi;
Bu ülkelerden özellikle Hırvatistan ve İtalya, Adriyatik Denizi’nin en uzun kıyı hatlarına sahiptir.
ADRİYATİK DENİZİ ÖZELLİKLERİ