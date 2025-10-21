Adriyatik Denizi nerede? Adriyatik Denizi hangi şehirde, ülkede?

Göz alıcı suları, kıyı şehirleri ve turizm potansiyeliyle dikkat çeken Adriyatik Denizi hakkındaki bilgileri merak eden birçok kişi vardır. Hırvatistan, İtalya, Slovenya, Karadağ, Arnavutluk ve Bosna-Hersek gibi ülkelerin kıyılarını birbirine bağlama işlevi vardır. Peki Adriyatik Denizi hangi şehirde yer alıyor? Özellikleri neler? Yazının devamında merak ettiğiniz tüm detayları bulabilirsiniz…

ADRİYATİK DENİZİ NEREDE?

Adriyatik Denizi nerede? Güney Avrupa’da yer alan bu denizin öne çıkan birçok özelliği vardır. Batısında İtalya yer alan Adriyatik Denizi’nin doğusunda Balkan Yarımadası’nda bulunması da dikkat çekicidir. Denizde kuzey ucunda yer alan Venedik Körfezi’ne yakın olan bu deniz, Otranto Boğazı üzerinden İyon Denizi’ne akar. Yani bulunduğu boğaz, Adriyatik ile İyon Denizi’ni birbirine bağlayan önemli bir geçittir.

Adriyatik Denizi, dünya üzerinde birçok kişinin merak ettiği ve görmek istediği bir denizdir. Deniz yaklaşık 800 kilometre uzunluğa ve 200 kilometre genişliğe sahiptir. Ortalama derinliği 240 metre civarındadır. Adriyatik’in en derin noktasının ise yaklaşık olarak 1.200 metre ölçüldüğü bilgisi vardır.