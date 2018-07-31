Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray hazırlık maçında, Atina'da AEK ile karşılaşıyor...
AEK - GALATASARAY
STAT: Atina Olimpiyat
SAAT: 20:00
YAYIN: Smart Spor
HAKEM: Athanasios Tzilos
AEK: Barkas, Bakakis, Lampropoulos, Oikonomou, Lopes, Simoes, Galanopoulos, Bakasetas, Mantalos, Klonaridis, Livaja
TEKNİK DİREKTÖR: Marinos Ouzounidis
GALATASARAY: İsmail, Nagatomo, Maicon, Serdar, Carole, Fernando, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
RAKİP YUNANİSTAN ŞAMPİYONU
AEK, geride kalan sezon Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu. TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Tunus temsilcisi Club Africain'i 1-0 yendi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçla beraber sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamlayacak.
İLK RESMİ MAÇ 5 AĞUSTOSTA
Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
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