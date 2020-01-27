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Af Dileme Sözleri 2020

Güzel yüzünü soldurmaya neden olduysam lütfen beni affet…

Bir daha asla ama asla seni üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum anla. Lütfen beni affet.

Tartışmalar aslında hayatta verdiğimiz bir sınav. Aşkımızın sınavı. Bu sınavı kazanalım olmaz mı?

Sana olan mahcubiyetimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum, gerçekten çok özür dilerim.

Yaptığım tüm hatalara ve saçmalıklara rağmen beni affedebilmen büyük incelikti. Tekrar özür dilerim.

Hatalar yapılmasa affetmenin güzelliği olmazdı hayatta… Çok üzgünüm… Lütfen beni affet…

Sözlerinden belli, kırmışım seni bilmeden. Bir öpücük versem, sarılsam, özür dilesem affeder misin beni?

Zor değil zor değil seviyorum seni derken bana özür dilemek. Seni seviyorum özür diliyorum.

Bu mesaj yüreğimin en derin köşesinden geliyor. Samimiyetime inan ve beni affet bir tanem… Sensiz olamam.

Senden özür dilemek için söyleyebileceğim daha anlamlı bir söz bilemiyorum: seni seviyorum…

Hayatta kimseden özür dilemedim ama gururum aşkımdan öte değil. Senden özür diliyorum aşkım. Lütfen beni affet.

Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim. Beni affet sevgilim…

Ben bu özür işlerinde hiçbir zaman iyi olamadım ancak seni o kadar seviyorum ki; Onun için özür dilerim canım.

Benim huzur bulduğum mutlu olduğum yer seninle birlikte olduğum andır. Özür dilerim aşkım.

Seni incitmemin tek sebebi, seni her şeyden çok sevmem. Seni sevmesem böyle bir hata yapmazdım. Sevgimize affet beni hayatım.

Yaptığım bir hatadır, aklım bunu bana anlatır, özrün arkasına saklanmak istemem ama senden tek dileğim; bir aftır…

Dudaklarındaki tebessümü görmek kadar hiçbir şey mutlu edemez beni. Lütfen bu dargınlık bitsin. Gülen yüzünü ve seni çok özledim.

Bak hayat geçiyor, aşk gurur dinlemiyor. Ya sen gel ya da ben geleyim. Hiç bitmedi sana sevdam benim. Birbirimizi artık affedelim…

Senden özür dilemek için bana bir fırsat daha vermeni istesem ne dersin? Buluşmak ve konuşmak isteğimi söylesem bana bu şansı tanır mısın?

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip, ne de kimse sana rakipti. Çünkü sen benim için daima tektin, lütfen affet.

Şey nasıl söylesem? Kelime bulamıyorum çok zor biliyorum. Söylemeliyim artık. Şey. Dinle bak. Ben çok üzgünüm olanlara. Yani özür dilerim.

Daha fazla vakit kaybetmeyelim, ya sen gel ya da ben geleyim. Yeter artık inat etmeyelim, birbirimize emek verelim hatalıydım özür dilerim.

Gözlerinden okunuyor bana kırgın olduğun… Özür dilerim aşkım. Lütfen daha fazla uzatmayalım. Aşkımız bu engelleri aşacak güçte. Beni affet bir tanem.

Ben hatalarım için sana yaptıklarım için hiç affetmedim kendimi. İnan bana hala sızın içimde ağlarım düşündükçe hiç affetmedim kendimi. Beni affet.

Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka… Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yok senden başka beni affet ne olur bir tanem…

Hiçbir şey için, hiçbir zaman geç değildir. Ne senden özür dilemem için geç, ne de beni affetmen için. Ben senden özür diliyorum. Sen beni affedebilecek misin?

Bana sürekli öyle hemen parlama, kızma derdin. Ama bu kadar da kolay alınma. Durma uzakta öle yaklaş ve sarıl bana. Bana sarıldığında hiçbir şey düşünme. Sana çok ihtiyacım var. Beni bırakma.

Beni affetmen için ne söylemem gerekiyor? Şaka mı gerçek mi diye düşünme, sana hiç yalan söylemedim. Ben sensiz yaşayamam aşkım. Her şey için özür dilerim. Beni affet.

Bir rüyaydın benim için uyandığımda yoktun yanımda. Seni kaybettiğimi biliyorum. Ayrılmamızın üzerinden 22 ay geçmesine rağmen sana hala aynı aşkla bağlıyım. Ve seni asla unutmayacağım. Lütfen affet beni.

Günlerdir özrümü kabul etmen için mesaj yolluyorum. Lütfen, lütfen artık olumlu bir yanıt ver de içimdeki sıkıntıyı hafiflet. Tekrar yazıyorum özür dilerim tüm olanlar için? Gerçekten çok üzgünüm?