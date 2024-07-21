Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AFAD'dan açıklama: Akdeniz de 5 büyüklüğünde deprem! Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli verileriyle son dakika depremler listesi!

        Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle son dakika deprem listesi!

        AFAD ve Kandilli yurt genelinde yaşanan depremleri anbean paylaşmaya devam ediyor. Akdeniz'de bu sabah 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem kısa sürede gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 07:54 Güncelleme: 21.07.2024 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Akdeniz'de meydana gelen deprem kısa sürede gündemdeki yerini aldı ve en çok merak edilen konular arasına girdi. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan sarsıntıları anbean paylaşıyor. AFAD, Akdeniz'de yaşanan depremin verilerini paylaştı. İşte detaylar!

        2

        AKDENİZ'DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

        Akdeniz'de 97:01'de yaşanan depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.0 olarak kaydedildi. AFAD verilerine göre depremin derinliği ise 15 kilometre olarak bildirildi.

        3

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
        Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Öldürüp çuvala koydu ardından kayıp ihbarı verdi
        Öldürüp çuvala koydu ardından kayıp ihbarı verdi
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Otomobil ikiye bölündü!
        Otomobil ikiye bölündü!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi