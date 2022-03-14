AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 14 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 14 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 14 MART

2022.03.14 07:28:29 38.8627 41.9848 8.4 -.- 1.7 -.- DEMIRCI-KORKUT (MUS) İlksel

2022.03.14 07:27:44 39.4668 33.0798 9.7 -.- 1.2 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel

2022.03.14 06:42:31 37.0322 28.3745 4.5 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.14 06:24:28 37.0278 28.3853 4.0 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.14 05:59:04 39.6418 41.0927 8.4 -.- 1.9 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM) İlksel

2022.03.14 05:47:41 39.7618 40.9740 28.6 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel

2022.03.14 05:37:16 42.5765 45.2460 4.0 -.- 2.9 -.- GURCISTAN İlksel

2022.03.14 05:20:09 40.5945 35.5550 5.0 -.- 2.1 -.- CAVUS-(AMASYA) İlksel

2022.03.14 05:08:09 37.0403 28.4208 5.9 -.- 2.0 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.14 04:47:13 37.3965 29.4510 9.8 -.- 1.5 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.03.14 04:47:04 37.0160 28.3848 9.1 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.14 04:17:55 36.9400 27.5922 7.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.14 04:16:03 36.9495 27.6318 12.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.14 04:15:45 42.7015 45.4857 4.1 -.- 4.4 4.5 RUSYA İlksel

2022.03.14 04:05:24 36.9445 27.6593 11.1 -.- 3.9 3.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.14 03:22:59 36.4283 28.7942 5.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.14 01:06:16 37.6700 27.3073 9.6 -.- 1.2 -.- GULLUBAHCE-SOKE (AYDIN) İlksel

2022.03.14 01:00:35 39.6207 39.6510 5.6 -.- 1.9 -.- YALINCA-(ERZINCAN) İlksel

2022.03.14 00:58:35 39.2532 40.1497 17.0 -.- 1.8 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel

2022.03.14 00:52:05 39.2393 40.1597 11.8 -.- 1.8 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel