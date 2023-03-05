Peri, Türk Veteriner Hekimler Birliği koordinasyonunda birçok veterinerin bölgede görev yaptığını, birçok veterinerden de bölgedeki çalışmalara katkı sunmak için talep geldiğini kaydetti.

Görevlerinin önemine işaret eden Peri, "Kutsal bir meslek yaptığımızı ortaya koyduk çünkü deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın çoğunun klinikleri göçük altında kaldı. Bir şekilde bir yerlerden ödünç araç temin ettiler, yine de müdahale ettiler. İlaç konusunda oldukça destek aldık. Gönüllü hizmet hiç durmadı. 6 Şubat'tan itibaren hem evcil hayvanlara hem de çiftlik hayvanlarına hizmetimiz sürekli devam etti" ifadelerini kullandı.