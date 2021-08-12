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Haberler Dünya SON DAKİKA: Afgan hükümet güçleri Taliban'a karşı 10 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti
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Afgan hükümet güçleri Taliban'a karşı 10 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti

Son dakika... Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi.

SON DAKİKA: Afgan hükümet güçleri Taliban'a karşı 10 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti
Taliban 10 kenti ele geçirdi!
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AA

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısında bulunan Gazne vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.

Gazne il Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne’nin vilayet merkezinde kontrolün tamamen Taliban’ın eline geçtiğini belirtti.

Ahmad Fakiri, güvenlik güçlerinin vilayet merkezinden çekildiğini kaydetti.

Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi.

Dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban’ın kontrolüne geçmişti.

Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.

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