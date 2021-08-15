Reuters: Gani Afganistan'ı terk etti! 0:00 / 0:00

Reuters

Son dakika bilgilerine göre, Reuters'ın Afgan TOLO News'ten aktardığı haberine göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği öne sürüldü.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle istifa edip etmeyeceği merak edilen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri Gani'nin güvenliği için yeri hakkında bir bilgi vermezken, Reuters'a konuşan üst düzey bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere ülkeden ayrıldığını söyledi.

Taliban yetkilileri ise Gani'nin gerçekten ülkeden ayrılıp ayrılmadığını kontrol edeceklerini aktardı.