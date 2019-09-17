Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde patlama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde patlama!

AA

Son dakika... Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Gani'nin durumunun ise iyi olduğu belirtildi

son dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı henüz bilinmezken, saldırı nedeniyle en az 24 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Gani'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının miting alanındaki bir polis aracına yerleştirilen bomba yoluyla gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

BİR SALDIRI DA KABİL'DE

Parvan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine yönelik düzenlenen bombalı saldırıdan dakikalar sonra bir patlama haberi de Kabil'den geldi. 

Kabil'de gerçekleşen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Endonezya'daki orman yangınlarına 185 gözaltı!
DÜNYAEndonezya'daki orman yangınlarına 185 gözaltı!
Hong Kong polisinden protestoculara: Gerçek mühimmat kullanabiliriz
DÜNYAHong Kong polisinden protestoculara: Gerçek mühimmat ...
Aramco saldırısı İran topraklarından mı yapıldı?
DÜNYAAramco saldırısı İran topraklarından mı yapıldı?
İngiltere Başbakanı Johnson tepkiler üzerine kürsüye çıkmadı - Haberler
DÜNYAİngiltere Başbakanı Johnson tepkiler üzerine kürsüye ...
İsrail kritik seçim için sandık başında
DÜNYAİsrail kritik seçim için sandık başında
Son dakika! Putin Kur'an'dan ayet okudu! - Haberler
DÜNYAPutin basın toplantısında ayet okudu!
Son dakika savaş sinyali: ABD Başkanı Trump İran'ı tehdit etti
DÜNYATrump'tan 'İran'a askeri müdahale' açıklaması!
Emine Bulut'un haykırışı Louvre Müzesi'nde!
DÜNYAEmine Bulut'un haykırışı Louvre Müzesi'nde!
Edward Snowden, adil yargılanma şartıyla ABD'ye dönmek istiyor
DÜNYASnowden, adil yargılanma şartıyla ABD'ye dönmek ...
Son dakika GERİLİMİ! Tacikistan-Kırgızistan sınırında saldırı! 1 Kırgız askeri öldü
DÜNYAİki ülke arasında korkutan gerilim! Ölü ve yaralılar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X