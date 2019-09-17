Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde patlama!

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı henüz bilinmezken, saldırı nedeniyle en az 24 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Gani'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının miting alanındaki bir polis aracına yerleştirilen bomba yoluyla gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

BİR SALDIRI DA KABİL'DE

Parvan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine yönelik düzenlenen bombalı saldırıdan dakikalar sonra bir patlama haberi de Kabil'den geldi.

Kabil'de gerçekleşen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.