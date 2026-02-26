Canlı
        Haberler Dünya Afganistan'dan Pakistan'a saldırı | Dış Haberler

        Afganistan'dan Pakistan'a saldırı

        Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 20:48
        Afganistan'dan Pakistan'a saldırı

        Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Durand Hattı boyunca başlatılan operasyonların Pakistan'a bağlı askeri unsurlara karşı yürütüldüğünü belirtti.

        Mücahid, şu ana kadar Nangarhar vilayetinin Dora Baba ilçesine bağlı Mashin Naw bölgesinde 2, Goshta bölgesinde 3 ve Kunar vilayetinin Nari ilçesine bağlı Doklam bölgesinde 2 askeri noktanın ele geçirildiğini öne sürdü.

        Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'a misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.

        Pakistan tarafından konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

        Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

        Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

        Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

        Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

        Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

        Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

