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Kabil'de şiddetli patlama! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika bilgilerine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Afganistan medyasında yer alan haberlere göre, ilk patlamanın Kabil'deki 400 yataklı bir hastanenin önünde, ikinci patlamanın ise hastanenin yakınında meydana geldiğini söyledi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Kabil'deki askeri hastanenin yakınında ikinci bir patlama meydana geldiğini söylemişti.

Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olduğuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.