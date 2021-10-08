Son dakika: Afganistan'da camiye bombalı sandırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'da camiye saldırı: Ölü ve yaralı sayısı 100'ü geçti! 0:00 / 0:00

AA

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde yer alan, Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü geçti.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

​​​​​​​Saldırının yapıldığı camiye giden yollar, Taliban güçleri tarafından kapatıldı.

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.