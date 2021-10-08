Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Afganistan’da camiye yönelik bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan’ın Kunduz vilayetinde camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan’da camiye yönelik bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
İHA

Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Kunduz vilayetinin Khan Abad ilçesinde Şiilere ait Seyid Abad Camisi'ne cuma namazı sırasında bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından soruşturma başlatılırken, terör örgütü DEAŞ yaptığı açıklama ile saldırıyı üstlendi.

Afganistan’da son bir haftadır iki cami ve bir medrese bombalı saldırıların hedefi oldu. Başkent Kabil'de bir cami yakınına düzenlenen bombalı saldırıyı da DEAŞ üstlenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Biden yönetiminden Trumpın kayıtlarının Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesi talimatı
DÜNYA Biden'dan Trump'ı köşeye sıkıştıracak hamle
ABD'de 17 yıldır idamını bekleyen siyahi mahkum hakkındaki hüküm kaldırıldı
DÜNYA 17 yıldır idamı bekliyordu
Hollanda medyasından Türk SİHAları için "giderek daha fazla satılıyor" yorumu
DÜNYA Türk SİHA'ları Avrupa basınında
Biden, Havana Sendromu mağdurlarına daha iyi tıbbi hizmet için hazırlanan kanunu imzaladı
DÜNYA Biden Havana Sendromu Kanunu'nu imzaladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Şentop, İtalya'da ANSA ve Nova ajanslarına ayrı ayrı röportaj verdi
DÜNYA TBMM Başkanı Şentop, İtalyan basınına konuştu
Son dakika: Afganistan'da camiye bombalı sandırı: Ölü ve yaralılar var
DÜNYA Afganistan'da camiye saldırı: Ölü ve yaralı sayısı ...
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'ye gelecek!
DÜNYA Merkel Türkiye'ye gelecek!
SON DAKİKA: AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Bir yıl öncesine göre Türkiye ile çok daha iyi durumdayız
DÜNYA Borrell: Türkiye ile çok daha iyi durumdayız
SON DAKİKA: 2021 Nobel Barış Ödülü'nü kimler aldı? İşte o isimler...
DÜNYA Nobel Barış Ödülü'nün sahipleri belli oldu
Bulundurlar... SON DAKİKA: 29 gün denizde kaybolan arkadaşlar bulundu
DÜNYA 29 gün denizde kayboldular: Güzel bir mola verdik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.