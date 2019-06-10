Kanal D'nin yeni dizisi Afilli Aşk ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Her hafta Çarşamba günü saat 20.00'da ekranlara gelecek Afilli Aşk dizisinin kadrosunda seyircilerin yakında tanıdığı birçok oyuncu yer alıyor. Peki Afilli Aşk dizisi oyuncuları kimler? Afilli Aşk dizisi konusu nedir? İşte detaylar...

AFİLLİ AŞK DİZİSİ KONUSU

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

AFİLLİ AŞK DİZİSİ OYUNCULARI

ÇAĞLAR ERTUĞRUL ((KEREM YİĞİTER)

Kerem 20’li yaşların sonundadır. Yakışıklı, zengin, zeki, çapkın bir genç adamdır. Hayatta neredeyse her şeye sahiptir, babasının güveni dışında… Kerem ailesinin imkanları sayesinde bugünü, yarını hiç düşünmek zorunda kalmamış hatta zamanla birilerini düşünmenin ne demek olduğunu bile unutmuştur. Ancak üzdüğü kızlardan birinin intihar girişiminde bulunmasıyla, büyük bir karar alır: Hayatını değişecektir. Ama hayatın ona oynadığı küçük oyundan habersizdir.

BURCU ÖZBERK (AYŞE ÖZKAYALI)

Ayşe 20’li yaşlarının başında, güzel, zarif, cıvıl cıvıl ve iyi biridir. Hatta iyiden öte melek gibi… Hiçbir zaman kendini merkeze koymaz. Kendisi için bir şey istemez. Ta ki o güne kadar. Ayşe ailesinden, sevdiği adamdan ve arkadaşından öyle büyük darbeleri üst üste yer ki, kurtuluşu için hayatında ilk kez kötü bir şey yapar. Ve hayatı tamamen değişir.

ALTAN ERKEKLİ (MUHSİN YİĞİTER)

Muhsin 50’li yaşlarındadır. Gözü kara, iyi yürekli, düzgün, dürüst, çalışkandır. Kerem’in babasıdır. Geçmişte Sultanhamam’da küçük bir dükkanla başladığı iş hayatına şimdilerde bir online satış yapan bir moda sitesinin sahibi olarak devam eder. Muhsin eski toprak diyeceğimiz türden biridir. Tek derdi ise oğlu Kerem ve onun çapkınlıklarıdır.

NEŞE BEYKENT (YELDA YİĞİTER)

Yelda 40’lı yaşlarındadır. Muhsin’in ikinci karısıdır. İyi bir okulda okumuş, eski mankendir. Gençliğinde güzelliğiyle ortalığı kasıp kavuran Yelda, Muhsin’le tanışıp evlendikten sonra podyumlardan elini eteğini çekmiştir. Ama hiçbir zaman tam anlamıyla İstanbul sosyetesine kabul olmamıştır. Kendisi bunu beceremediği için bu görevi oğlu Kerem’e yüklemiştir.

OZAN DAĞĞEZ (SAMET YİĞİTER)

Samet 30’lu yaşlarındadır. Kerem’in abisidir. Muhsin’in ilk eşinden olan Samet, Sultanhamam’daki dükkandan sorumludur. Samet bir mahalle esnafı gibidir. Babasının yeni dünyasına bir türlü ayak uyduramaz. Biraz da saflığı vardır. Muhsin’in kopyası gibidir. Ama onun kadar cevval ve cesur değildir. Dönüşümlere ve farklı fikirlere kapalıdır.

ASENA TUĞAL (HÜLYA YİĞİTER)

Hülya 30’lu yaşlarındadır. Samet’in karısıdır. Kolunda bilezikleriyle gezen, sosyeteye girmek isteyen biridir. Yelda ile aynı evde yaşaya yaşaya ondan çaktırmadan çok şey öğrenmiştir. Kocası Samet’i sürekli eleştirir ve yönetmeye çalışır. Hülya’nın amacı bir şekilde şirkete de nüfuz etmektir. Samet’in tam zıttı olan Hülya amacına giden yolda hiçbir şeyden çekinmeyecektir.

SERKAN TÜTÜNCÜ (VOLKAN ÇEKEREK)

Volkan 20’li yaşlarda. Kerem’in bir numaralı kankası ve suç ortağıdır. Lisede başlayan arkadaşlıkları bugünlere kadar gelmiştir. İyimser, rahat, neşeli biridir. Çabuk yorulur, çalışmayı değil dinlenmeyi sever. Zora gelince hemen vazgeçer. Rezil olmak nedir bilmez. Barda görüp yanına gittiği kızın onu terslemesi, hayat denen bu uzun yolda onun için öğretici bir deneyimdir sadece. En büyük hayali ise kendi kahve dükkanını açmaktır.