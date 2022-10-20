İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Afra isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

AFRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Afra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Afra isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Afra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AFRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Afra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Ayın 13. gecesi, beyaz toprak. Ayak değmemiş ak toprak. Pembeye çalar beyaz renk.

AFRA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Afra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Afra ismini koymak caizdir.

AFRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Afra ismini kullanan 3.364 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Afra ismini kullanan 553 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Afra ismini kullanan 197 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Afra ismini kullanan 186 kişi bulunmaktadır.

AFRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Afra isimli kişiler özgürlükçü ruhları ile ön plana çıkarlar. Onlar, birine ya da bir yere bağlanmaktan hoşlanmazlar. Monoton bir yaşam asla onlara göre değildir. Bulundukları ortamdan mutlu olsalar da her zaman yeni ortamlara açıktırlar. Bu durum hayatlarının her alanında geçerlidir. Çalışacakları işlerde dahi kısıtlanmaya gelemezler. Özgürlük düşkünü olan Afra isimli kişiler, özgürlüklerini kısıtlayıcı ufacık bir hareketi dahi kaldıramayıp işi bırakabilirler. Sırf bu yüzden daha çok kendi işlerinin patronu olmayı isterler. Aile baskıcıysa genç yaşta aileyi terk edebilirler.