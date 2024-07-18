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        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu'nda New York'ta maskeli pozlar

        Afra Saraçoğlu'nda New Yorkta maskeli pozlar

        New York'a giden Afra Saraçoğlu, sokakta maskeyle dolaştı. Oyuncu, o anları "Uyumak yok" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:49
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        Yaz başında İspanya'ya giden Afra Saraçoğlu, bu sefer New York'a gitti.

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        Tatilinden kesitleri sosyal medya üzerinden takipçieriyle de paylaşan Saraçoğlu, New York sokaklarında maske ile dolaştı.

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        Beyaz uzun bir eteğin üzerine aynı renkte bir bluz giyen 26 yaşındaki oyuncu, maskesiyle poz verdi.

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        Afra Saraçoğlu, paylaşımına 'Sleep No More' yazarak, maskeli ünlü tiyatro oyununa gönderme yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Afra Saraçoğlu
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