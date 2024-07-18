Afra Saraçoğlu'nda New Yorkta maskeli pozlar
New York'a giden Afra Saraçoğlu, sokakta maskeyle dolaştı. Oyuncu, o anları "Uyumak yok" notuyla yayımladı
Giriş: 18.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:49
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Yaz başında İspanya'ya giden Afra Saraçoğlu, bu sefer New York'a gitti.
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Tatilinden kesitleri sosyal medya üzerinden takipçieriyle de paylaşan Saraçoğlu, New York sokaklarında maske ile dolaştı.
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Beyaz uzun bir eteğin üzerine aynı renkte bir bluz giyen 26 yaşındaki oyuncu, maskesiyle poz verdi.