Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Afrika'da koronavirüs vakaları artıyor

Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 270 bini geçti, 7 bin 249 kişi yaşamını yitirdi. Kıtadaki iyileşen hasta sayısı ise 125 bini geçti

Afrika
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 79 artarak 270 bin 660’a yükseldi. 

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 223 artışla, 7 bin 249'a çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı 1850 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1674 ölümle Güney Afrika, 799 kayıpla Cezayir, 487 ölümle Sudan ve 469 kayıpla Nijerya izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (80 bin 412),Mısır (49 bin 219),Nijerya (17 bin 735),Gana (12 bin 590) ve Cezayir (11 bin 268) olarak sıralandı.

Afrika'da iyileşen hasta sayısı da 125 bini geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de FETÖ okulunun hibe başvurusu reddedildi
DÜNYAABD'de FETÖ okulunun hibe başvurusu reddedildi
Büyükelçi Bozkır BM sistemindeki en üst düzeyli görevi üstlenecek - Haberler
DÜNYABM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya dönüşü konuştu!
DÜNYABakan Çavuşoğlu Libya dönüşü konuştu!
Trump, Uygur Türklerine baskı uygulayan Çinli yetkililere yaptırım yasasına onayladı!
DÜNYATrump o yasayı onayladı!
İran: Libya'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli - Haberler
DÜNYAİran: Libya'nın toprak bütünlüğüne saygı ...
BM'den Çin ve Hindistan'a sınır çatışması konusunda itidal çağrısı - Haberler
DÜNYABM'den Çin ve Hindistan'a çağrı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD Libya’da ateşkes çabalarına katkı sağlarsa bu çok olumlu olur - Haberler
DÜNYALavrov'dan Libya açıklaması
NATO, Rusya tehdidine karşı kabiliyetlerini geliştirme kararı aldı - Haberler
DÜNYANATO'dan Rusya tehdidine karşı karar!
Rusya ile ABD arasında "tutuklu pazarlığı başladı" iddiası - Haberler
DÜNYARusya ile ABD arasında tutuklu pazarlığı mı başladı?
Ukrayna'da vaka sayısı rekor artış: Karantina uzatıldı - Haberler
DÜNYAUkrayna'da vaka sayılarında rekor artış!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X