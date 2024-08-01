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        Haberler Gündem Güncel Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:05 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:05
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        Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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        Emirdağ'da M.A. (73) yönetimindeki otomobil, Davulga beldesi Yeni Mezarlık mevkisinde S.A. (37) idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.Y'nin kullandığı plakalı otomobil de tarlaya devrildi.

        Kazada sürücülerden M.A. hayatını kaybetti, diğer sürücüler ile araçlardaki Y.Y. (25) ile S.S. (33) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Yapılan incelemenin ardından M.A'nın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

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        #afyonkarahisar
        #trafik kazası
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