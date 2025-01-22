Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da trafik kazası: 8 yaralı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 22:35 Güncelleme: 22.01.2025 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kaza: 8 yaralı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        M.A.T. (22) idaresindeki otomobil, ilçenin Üçlerkayası köyü mevkisinde İ.T. (33) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.A.T. ile aynı araçta bulunan M.M.A. (20), A.T.T. (20) ve İ.C.T. (21) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine, sürücü İ.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan B.S. (29), F.S. (8) ve A.S. (35) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #afyonkarahisar
        #afyonkarahisar haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları