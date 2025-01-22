M.A.T. (22) idaresindeki otomobil, ilçenin Üçlerkayası köyü mevkisinde İ.T. (33) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.A.T. ile aynı araçta bulunan M.M.A. (20), A.T.T. (20) ve İ.C.T. (21) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine, sürücü İ.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan B.S. (29), F.S. (8) ve A.S. (35) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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