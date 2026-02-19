Afyon İmsakiye 2026 - Afyon'da ilk iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Afyonkarahisar'da imsakiye ile sahur ve iftar saatleri araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar "Afyon iftar vakti saat kaçta?" ve "Akşam ezanı kaçta okunuyor?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle 19 Şubat iftar vakti ile birlikte teravih saati bilgileri Afyon ramazan imsakiyesi üzerinden takip ediliyor. Peki, Afyon'da ilk iftar ne zaman, ezan saat kaçta okunuyor? İşte Afyon imsakiye 2026…
“Afyon iftar vakti saat kaçta?” ve “Akşam ezanı ne zaman okunuyor?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Afyon imsakiye bilgileriyle birlikte 19 Şubat iftar saati detayları merak konusu oldu. Afyon ramazan imsakiyesi doğrultusunda iftar saati ve teravih vakti netleşirken, akşam ezanı kaçta okunuyor sorusu da yanıt buluyor. İşte detaylar…
İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Afyon İmsakiyesine göre, ilk iftar 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18:46'da yapılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 20:03'te okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06:14 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
AFYONKARAHİSAR İMSAKİYE 2026
Afyon'un farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Afyon İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Afyon Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut. Afyon'un tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Diyanet İşleri, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiğini şöyle ifade ediyor:
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/85) Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127)
Kaza, keffâret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffâret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.