Afyon'dan Prag'a 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

21'inci Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı. 11 - 19 Mayıs arasında düzenlenecek festival, dünyanın önde gelen klasik müzik sanatçılarını ağırlayacak. NG Afyon da festival kapsamında ev sahipliği yapacağı konserlerle festival coşkusunu yaşatacak.

Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, dünyanın önde gelen klasik müzik sanatçılarını ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 Özel Ödülü sahibi olan festivalde kültür sanat dünyasının yetkin isimleri tarafından şiir, müzik ve edebiyat dinletileri ve topluluk konserleri gerçekleştirilecek.

NG Afyon, bu sene de Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’nin destekçileri arasında yer alarak festival kapsamındaki Pavol Prazenica piyano resitaline, Kandemir Basmacıoğlu piyano resitaline ve Trio Novus konserine ev sahipliği yapacak. Festival, Türkiye’nin uluslararası ölçekte tanıtımına katkı sağlarken medeniyetler arası dostluğun en güzel örneklerinden birini sunacak. Dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra Türkiye ve Prag’dan öğrencilerin vereceği konserlerle tam bir klasik müzik şöleni yaratılacak festivalde duayenlerin konuşmacı olduğu söyleşiler de düzenlenecek. Dokuz gün boyunca konserler, söyleşiler, edebiyat ve müzik dinletileriyle sanat severlere müzik dolu anlar yaşatılacak.

21'inci Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’nin açılış konserinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sahne alacak. Festival süresince gerçekleştirilecek Gün Batımı Konserleri serisinde Türkiye ve Prag’ın en ünlü klasik müzik toplulukları müzik severlere keyif dolu anlar yaşatacak. Festival süresince Pavol Praženica ile Kandemir Basmacıoğlu piyano resitali, Theodora Kopecka flüt resitali ile sanat tutkunlarına dünya klasik müziği eserlerinden en seçkin örnekler sunulacak. Festivalin kapanış konseri olan Veloce String Quartet Gün Batımı Konseri ise 19 Mayıs Perşembe günü Ayazini Frig Vadisi’nde gerçekleşecek.

Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in üstlendiği 21'inci Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Haydar Ergülen, Yalvaç Ural, Metin Celal, Yavuz Ekinci, Engin Akın, Artun Ünsal, Bülent Özgören, Mehmet Ömür’ün konuşmacı olduğu müzik, edebiyat, yemek, fotoğraf konulu söyleşiler düzenlenecek. Afyon’da çeşitli ilkokullarda eğitim gören öğrenciler ile Praglı ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu müzik toplulukları klasik müzik konserleri ile Afyon’dan Prag’a uzanan dostluk köprüsünü sağlamlaştıracak.