Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında iş insanı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp alev alması sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren kişinin iş insanı Murtaza Topal olduğu belirlendi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin, iş insanı Murtaza Topal (41) olduğu öğrenildi.
BARİYERLER ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.
YANGIN ÇIKTI
Çarpmanın ardından alev alan otomobilde yangın kısa sürede büyüdü.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü yaşamını yitirirken, araçta bulunan G.Ç. (30) yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
G.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi ise morga götürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan araştırmada ölen kişinin iş insanı Murtaza Topal olduğu belirlendi. Murtaza Topal’ın 2008-2009 yıllarında AK Parti İl Başkanlığı ve sonrasında milletvekilliği görevini yürüten Salih Koca’nın yeğeni olduğu öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.