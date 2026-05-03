        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında iş insanı hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında iş insanı hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp alev alması sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren kişinin iş insanı Murtaza Topal olduğu belirlendi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 11:34 Güncelleme:
        İş insanı kazada can verdi

        Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin, iş insanı Murtaza Topal (41) olduğu öğrenildi.

        BARİYERLER ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

        YANGIN ÇIKTI

        Çarpmanın ardından alev alan otomobilde yangın kısa sürede büyüdü.

        SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada sürücü yaşamını yitirirken, araçta bulunan G.Ç. (30) yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        G.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi ise morga götürüldü.

        YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan araştırmada ölen kişinin iş insanı Murtaza Topal olduğu belirlendi. Murtaza Topal’ın 2008-2009 yıllarında AK Parti İl Başkanlığı ve sonrasında milletvekilliği görevini yürüten Salih Koca’nın yeğeni olduğu öğrenildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        İsim krizi
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
