Afyonkarahisarlı Halil usta, ağaçtan süs eşyası üretiyor

Merakla o yıllarda ağaçtan oyuncak yaptığını dile getiren Ceylan, şöyle konuştu:

3 Şurada Paylaş!









"Ağaca şekil verdikçe hoşuma gitmeye başladı. Ve o yaşlarda tarım aletleri olan pulluk, saban, tırmık yaptım. Türkmenistan, Libya'da çalıştığım yıllarda orada da yaptım. Ahşap kavak ağacı kullanıyorum. Kanada kavağının dışında hiçbir malzeme yoktur.