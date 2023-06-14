Ağabeyi ve yengesini silahla vurdu

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde A.K., tartıştığı ağabeyi Güven K. ve yengesi Melisa K.'yi silahlı vurdu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tevfikbey Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ağabeyi ile birkaç gün önce tartışan A.K., ağabeyinin evine gitti. Kapıda karşılaşan iki kardeş arasında tekrar sözlü tartışma yaşandı. Ardında A.K., yanındaki silahı çıkararak ağabeyi Güven K., ile yengesi Melisa K.'yi bacaklarından vurdu.

Şahıs, Güven K.'nin bacağına 2, Melisa K.'nın bacağına ise 4 el ateş etti. Şüpheli daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağı şeritle kapatırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisi devam eden karı ve kocanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.