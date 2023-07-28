Gaziantep'teki kardeş cinayeti kamerada: Ağabeyini böyle öldürdü Gaziantep'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer Faruk Tanrıöver'in, ağabeyi İbrahim Halil Tanrıöver'i tabancayla vurup, öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kardeş katilinin ifadesi de ortaya çıktı

Gaziantep'te Ömer Faruk Tanrıöver'in (27) ağabeyi İbrahim Halil Tanrıöver'i (41) tabancayla öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, çarşamba gecesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer Faruk Tanrıöver ile kendisini şehir dışından gelip tedavi olması için ikna etmek isteyen ağabeyi İbrahim Halil Tanrıöver arasında tartışma çıktı.

BAŞINDAN VURULAN 5 ÇOCUK BABASI ÖLDÜ Bu sırada Ömer Faruk Tanrıöver, yanındaki tabanca ile ağabeyine iki el ateş etti. Yaralanan İbrahim Halil Tanrıöver, dışarı çıkıp, kaçmaya çalıştı. Ömer Faruk Tanrıöver, bu kez binanın merdivenlerinde ağabeyine ateş açtı. Başından vurulan 5 çocuk babası İbrahim Halil Tanrıöver, hayatını kaybetti.