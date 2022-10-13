"Doğasever arkadaşlar, ağaca yaptığımız evler için önce biraz tepkiyle yaklaştı. Ben ağaca çaktığım her çivi için çevreye bir ağaç diktim. Kesinlikle ağaç kesimi de yapmadım. Evi daha güzel yapmak için içindeki bazı ağaçları kesebilirdim. Çok daha güçlü olması için çelik konstrüksiyon da kullanmadım. Sadece tahtaları tutturarak yaptım. Ağaçlar evin içinden geçiyor."