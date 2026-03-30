Ağaoğlu GYO halka arz tarihleri: Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ağaoğlu GYO) halka arz başvurusu, geçtiğimiz günlerde SPK tarafından onaylandı. 21,10 TL hisse fiyatıyla talep toplayacak olan şirket, halka arz kapsamında toplamda 176 milyon lot dağıtımında bulunacak. Halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olarak açıklanan Ağaoğlu Avrasya GYO, "AAGYO" BIST koduyla işlem görecek. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen katılımcılar, Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz tarihleri, olası lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin bilgilerini mercek altına aldı. Peki, Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte Ağaoğlu GYO halka arz tarihleri...
AĞAOĞLU AVRASYA GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Ağaoğlu Avrasya GYO 1-2-3 Nisan 2026 tarihlerinde talep toplayacak.
AĞAOĞLU AVRASYA GYO HİSSE FİYATI NE KADAR?
Şirketin hisse fiyatı 21.10 TL olarak belirlendi.
AĞAOĞLU AVRASYA GYO KAÇ LOT VERECEK?
Şirket 176 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. Olası lot miktarı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 739 Lot (15592 TL).
- 250 Bin katılım ~ 443 Lot (9347 TL).
- 350 Bin katılım ~ 316 Lot (6667 TL).
- 500 Bin katılım ~ 221 Lot (4663 TL).
- 700 Bin katılım ~ 158 Lot (3333 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (2110 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 69 Lot (1455 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 50 Lot (1055 TL).
AĞAOĞLU AVRASYA GYO FON KULLANIM YERİ
- Yüzde 10-15 İşletme sermayesi.
- Yüzde 15-20 Finansal borçların ödenmesi.
- Yüzde 65-70 Yeni gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul yatırım fonlarına ve/veya gayrimenkul projelerine yapılacak yatırımların finansmanı.
AĞAOĞLU AVRASYA GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Ağaoğlu Avrasya GYO katılım endeksine uygun işlem görecek.
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.