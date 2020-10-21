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Aggregation Tanımı:

Aggregation kelimesinin anlamı; agregasyon, birçok farklı kısım veya bireyden oluşan bir grup, beden veya kitle, birimlerin veya parçaların bir kütleye ya da tümüne toplanması ve bu şekilde toplanma durumu olarak tanımlanır.

Aggregation Örnek Anlatımı:

Agregasyon olarak toplamanın tanımı, bir miktar alındıktan sonra toplanan herhangibir şey grubunu ifade eder. Bir agregasyon veya toplanmaya örnek, bir sınıf eylem davasında yer alan bir grup insandır.

Aggregation; birleştirme, herhangi şeyleri veya bireyleri biriktirme eylemi olarak tanımlanır. Agregasyon bir örneği, bir ilacın zararlı etkileri nedeniyle yaralanan bir grup insanı bulmak ve organize ederek toplamaktır. Farklı bir toplanma örneği de; Bir galaksi, yıldızlar ve gazın bir araya gelmesidir.

Aggregation Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: