Agne Postecoglou: Çok büyük bir Avrupa maçımız var

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Tottenham'ın teknik direktörü Agne Postecoglou, maç öncesi konuştu.

Premier Lig'de Aston Villa'yı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Agne Postecoglou, "Geçtiğimiz hafta veya bugüne takılı kalmıyoruz. İleriye bakıyoruz. Bu hafta Avrupa Ligi'nde çok büyük bir maçımız var. Zorlu, heyecan verici bir maç" ifadelerini kullandı.

Postecoglou, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Toparlanmalı ve yeniden başlamalıyız. Oyuncuların bu maçtan keyif alacağına eminim. Büyük bir Avrupa maçı gibi hissettirecek."