        Ağrı'da 165 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'da 165 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda 165 düzensiz göçmen yakalandı. İl genelinde düzenlenen operasyonlarda göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı değerlendirilen 10 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:07
        Ağrı'da 165 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda 165 düzensiz göçmen yakalanırken, 10 şüpheli tutuklandı.

        İL GENELİNDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

        İHA'daki habere göre; Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.

        165 GÖÇMEN YAKALANDI

        11-28 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlar kapsamında 165 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        10 KİŞİ TUTUKLANDI

        Göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı değerlendirilen 10 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

