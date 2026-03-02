Ağrı'da 165 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda 165 düzensiz göçmen yakalanırken, 10 şüpheli tutuklandı.

İL GENELİNDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

İHA'daki habere göre; Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.

165 GÖÇMEN YAKALANDI

11-28 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlar kapsamında 165 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı değerlendirilen 10 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.