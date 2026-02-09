Habertürk
        2 ilde eğitime kar tatili

        2 ilde eğitime kar tatili

        Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi. Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 22:10 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:12
        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

        VAN

        Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.

        Muradiye, Özalp ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

        Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Erman Toroğlu hakkında soruşturma

        Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Toroğl...
