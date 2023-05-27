Ağrı Dağı eteklerinde 'kaşıkçı' kuşları görüntülendi

Çelik, "Bu bölge için görüntülemeyi ilk defa biz bu alanda gerçekleştirdik. Kaşıkçı önemli bir tür, 2 birey gözlemledik. Bundan sonraki gözlemlerimizde tür belki bu alanı sıklıkla kullanabilir. Yine biz bu alanda çalışmalarımızı sıklıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.