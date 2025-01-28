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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı haberleri: 13 yaşında oyun oynarken can verdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        13 yaşında oyun oynarken can verdi!

        Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Bozoğlak köyünde, 13 yaşındaki Ozan Arin, evinin önünde oyun oynarken fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:08 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:10
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        13 yaşında oyun oynarken can verdi!
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        Ağrı'da, edinilen bilgiye göre, Patnos ilçesinde Ozan Arin (13) oyun oynarken bir anda kendisini yere bıraktı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan çocuğa çevrede bulunan aile bireyleri ve komşuları hemen müdahale etti.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ozan Arin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gencin ani ölümü ailesini ve köy halkını derin üzüntüye boğdu.

        KÖY GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Ozan Arin’in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Yaşanan trajik olay, köyde derin bir sessizliğe neden oldu.

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