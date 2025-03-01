Ağrı, Ardahan, Tunceli ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu Ağrı, Ardahan, Tunceli ile Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 01.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:26 facebook

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