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        Ağrı, Ardahan, Tunceli ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu

        Ağrı, Ardahan, Tunceli ile Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:26
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        Ağrı, Ardahan, Tunceli ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu
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        Ağrı, Ardahan, Tunceli ile Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Ağrı'da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 derece kaydedildiği kentte, sis etkili oldu, nehir ve dereler buz tuttu.

        Vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üstüne battaniye örttü.

        - Ardahan

        Ardahan'ın yüksek noktalarında kar etkili olurken, kent merkezinde ise soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

        Merkeze bağlı Çataldere köyünde kar kalınlığı yer yer bir metreyi aştı. Vatandaşlar, yaşam alanlarında kar temizliği yaptı.

        Göle ilçesinde ise soğuk hava, buzlanmaya neden oldu.

        - Tunceli

        Tunceli’de hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düşmesi sonucu cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

        Kentteki bazı süs havuzları dondu, ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

        Munzur ve Pülümür vadilerindeki yüksek rakımlı dağlar, sis bulutlarıyla kaplandı.

        - Kars

        Kars'ta kar yağışının ardından etkisini sürdüren soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Karla kaplanan doğada yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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